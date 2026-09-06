Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.