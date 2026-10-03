Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Sizler bizim yanımızda durdukça inşallah biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da kavuşturuyoruz" dedi. Erdoğan hastanenin 500 metrekareyi bulan alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyat hanesi, 3 bin 600 araçlık otoparkı olduğunu söyledi.

"Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin"

Fon soruşturmasına değinen Erdoğan, ilgili kurulları topladıklarını ve yol haritasının belirlendiğini söyledi:

“Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkincisi her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye bakanlığımızla her türlü adımı atıyoruz. Kurulumuz süreci, yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sürecin çözülmesi için çalışıyoruz.

Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Kendi pisliklerini örtmen adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."

"Terörün yerini huzur alacak"

Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye" süreceğine de değindi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İki senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor. Sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de zalim rejim devrildi yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Terörün yerini huzur alacak. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz."