Erdoğan'dan gençlere destek sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nin belediye başkanlığı döneminde yapıldığını belirterek, "Bunun üstünde İstanbul'un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir salondu. Dedim ki 'Biz burayı da yıkacağız. Daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız.' O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. 'Yıkar, yapmaz.' dediler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gençleri, iş, akademi ve sanat dünyasının temsilcileri ile tüm katılımcıları en kalbi duygularıyla, hasretle, muhabbetle selamladığını söyledi.

Kıymetli genç kardeşleriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, ruberu hasbihal etmemize vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, Türkiye deyince gözleri parlayan, en az bizim kadar Türkiye aşığı tüm gençlerimize buradan muhabbetlerimi gönderiyorum." diye konuştu.

"Şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil, mezara kadar yürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin başarılı geçmesini, ülke, millet ve tüm gençler için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden şu muhteşem salonun yapımını şöyle birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir salondu. Dedim ki 'Biz burayı da yıkacağız. Daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız.' O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. 'Yıkar, yapmaz.' dediler. Dedim ki 'Sadece o değil bir de İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız.' Biz şu gördüğünüz yerin otoparkları da dahil 40 metre yerin altına girdik."

O zaman işi yüklenen firmanın otoparklarıyla beraber 40 metre yerin altına girip İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptığını anlatan Erdoğan, "Fakat bu salonun olduğu yer yaklaşık 20 metre falan derinliğinde çünkü altta şimdi otoparklar, vesaire, onlar var. Burası da 3 bin 800 kişilik bir salon olarak yapıldı fakat buralar yapıldıktan sonra 'Ya bu belediye başkanı burayı yaptı. Teşekkür ederiz.' filan falan da diyemediler. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların hayatında bu ülke için dikili bir ağaçları olmadığını dile getirerek, "Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok." dedi.

Pazar günü seçimlere gideceklerini anımsatan Erdoğan, "Onlar ise her türlü yalan, dolan, şunlarla, bunlarla yine hakarete devam ediyorlar. Varsın, onlar hakaret etsin ama biz ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz." diye konuştu.