Erdoğan'dan İmamoğlu'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphaneyle kültür projelerini de buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardin'imizdeki doğal gaz altyapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyemiz, güncel bedeliyle 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce altyapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye yatırımlarının, resmi açılışını da buradan yapıyoruz."

Erdoğan, "Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararı konusunda, Erdoğan, “Son günlerde bir mahkeme kararının üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir anlayış var. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere yaptığı hakaretten dolayı aldığı bir cezadır. Mahkeme kararının açıklamasının ardından söylenenlere bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafı gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari olarak bizim üzerimizden yürüttüğünü gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki tablo nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna uygun şekilde yaparlar. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz mahkeme kararı olmuştur. Ama bu kimseye mahkemeleri tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti çözümü milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiçbir yerde çözüm aramadık. Bugün de bizimle projelerini yarıştıracak bir rakip arıyoruz. 6’lı masa adını alan ve yanındakilerle birlikte karşımıza bir isim çıkaramadılar. Masadakilerin hepsinin aklında farklı hesaplamalar var. Birileri mahkeme kararını bizim üzerimizden farklı yöne çekiyor ama biz bunu yutmayız. Bunun adı tek parti faşizmidir. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hırsından bir türlü kurtulamadılar. Dün darbecilerin ardından dolanıyorlardı bugün suni gündemin ardından dolanıyorlar. Halbuki ortada henüz netleşen bir durum yok. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili durumu 6’lı masa kendi siyasi mezesi haline getirmeye çalışıyor. Bizi de bu oyuna dahil etmek istiyorlar biz bu oyunun içinde olmadık olmayız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, "6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler." dedi.