Erdoğan'dan Kobani davası kararlarına ilk yorum

İşte Beştepe'de Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi

"Sayın İbrahim Reisi'nin ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu elim kazadan duyduğumuz derin teessürü öncelikle ifade etmek istiyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum. Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran bakanlarıyla görüşerek, tüm imkanlarımızla arama-kurtarma çalışmalarına hazır olduğumuzu belirttik. Akıncı İHA'mızı bölgeye sevkettik. Arama-kurtarma ekiplerimiz de hemen yola çıktılar. Helikopter enkazı tespit edildikten sonra ekiplerimiz geri döndü.

Yakın diyalog içinde olmuştuk

Merhum Reisi'yi Ocak ayında misafir etmiştik. Bölgemizi ilgilendiren konularda çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Kendilerini şükran ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. Bir kez daha en derin taziyelerimi iletiyorum.

İranlı kardeşlerimizin bu süreci suhuletle yöneteceklerine yürekten inanıyorum.

Hakim ve savcı sayısını yükseltiyoruz

Yargı adaylarımızın bir kısmının kurasını çekeceğiz. 1044 hakim ve savcımızı ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine yolcu edeceğiz. 81 vilayeti ile bu ülkeyi çok sevmelerini istiyorum. İnşallah gittikleri yerlerde adalet sancağını yücelteceklerine inanıyorum. Bugünkü törenle hakim ve savcı sayımızı 25 bine yaklaştırıyoruz. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2 buçuk kattan fazla artırdık.

Adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık

Yargıda çift başlılığa son verilmesinden bireysel başvuru hakkına arabuluculuk müessesesine hasılı çok geniş bir yelpazede adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık. Güven veren adalet hedefiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Darbecilerin yargılanmasını sağladık

Darbecilerin yargılanmasını sağladık. İktidarlarımız döneminde milli iradeye kasteden darbeciler yargılandı, geç de olsa hak ettikleri cezaları aldılar. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından mahkum edildi. Aynı durum 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ele başları için de geçerlidir.

Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla bırakmayacağız

253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız. Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz.

6-8 Ekim hadisesi bir terör kalkışmasıdır

6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil, 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Bu isyan girişiminde 37 insanımız şehir eşkıyaları tarafından katledilmiştir. Doğrudan devleti hedef alan isyan girişimiydi. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Mahkeme kararlarıyla ilgili haddi aşan yorumları kabul etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra hakkın yerini bulduğunu görüyoruz.

Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması için yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz

Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması hesap verebilirliğin artırılması yargı tarafsızlığının tahkim edilmesi için bundan sonra da yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz."