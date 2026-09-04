Erdoğan’dan, İtalya Başbakanı Meloni’ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ ünvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti’nin ‘en uzun süre görevde kalan başbakanı’ ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.