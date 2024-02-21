Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Türkiye çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisi tarafından Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen seçim mitingine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız." dedi.

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diyerek onu çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu." diye konuştu.

Erdoğan, "İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız." dedi.