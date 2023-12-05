Erdoğan'dan Katar'da yatırım mesajı: Her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da “44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

- Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor.

- Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir.

- Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır.

- Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.