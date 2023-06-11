Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "kırsal kesim" tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı kazandı" sözleri için, "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak.

Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak.Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.

Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.

Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.

"Ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.' Gazi Mustafa Kemal 'Köylü, milletin efendisidir.' demedi mi? Artık bunu yemezler."