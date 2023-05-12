Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, "Bugün burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitingin adeta devamını görüyoruz. Geçtiğimiz pazar günü tarihi bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Büyük İstanbul Mitingi'nde bu kardeşinize verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Fatih'in emaneti İstanbul bir kez daha bakın burası çok önemli, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere cevabını vermiştir. Sultangazi'yle beraber İstanbul'un pazar günü sandıkları patlatarak bu cevabı cümle aleme ilan edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, seçim günü yaklaştıkça karşılarındaki koalisyon masasının nasıl bir intikam, hırs ve rövanş duygusuyla hareket ettiğinin daha iyi anlaşıldığını savunarak, "Biliyorsunuz daha önce masadan kalkan bir ortaklarına yapmadıklarını, demediklerini bırakmamışlardı değil mi? Sonra da eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları bir isme etmedik zulüm bırakmadılar. Maalesef CHP'de 10 Mayıs 2010'dan 10 Mayıs 2023'e kadar hiçbir şeyin değişmediği anlaşılıyor." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Buradan açık söylüyorum, Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de FETÖ'cüleri masanın kasetçisi haline getiren de aynı güçtür. Batı medyasını, masanın basın bültenine dönüştüren de ülkemizin milli çıkarlarını sosyal medya mecralarının mezesi haline dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi sadece kendisine teslim edilen her kurumu batıran, her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır."

Rusya tepkisi

Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Bay bay Kemal, Rusya'ya da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. 'Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş.' Utan Utan. Ben şimdi kalkıp Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların hepsinin ruhlarını okurum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu." diye konuştu.