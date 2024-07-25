Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Tatil için acele etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan MKYK toplantısında, gündemdeki yasaların tümü TBMM Genel Kurulu’ndan geçene kadar tatile gidilmemesini istediği ve önceliğin yasama faaliyetleri olması gerektiğini belirttiği öğrenildi. Meclis çalışmalarına aktif katılmayan vekillere de gerekli uyarılarda bulunacağı belirtilen Erdoğan’ın, “Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğlen yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz bir yılı doldu. Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın.” talimatı verdiği bildirildi.

"Bizi dünyaya rezil ediyorlar"

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmeleri sırasındaki muhalefetin tavrı ile TBMM içerisinde uygunsuz eylemler yapan sözde hayvanseverleri eleştiren Erdoğan “Meclis çok çirkin ve rezil görüntülere sahne oldu. Yaptıklarıyla bizi dünyaya rezil ediyorlar. Milletvekillerimiz, bu tür görüntülere müsaade etmemeli. Bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın güvenliği bize emanet” dedi.