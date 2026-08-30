Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.