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Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Leyla Zana'ya başsağlığı telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, Zana'nın hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı dileklerini iletti.