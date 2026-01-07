Erdoğan’dan “Maduro’ya Türkiye teklifi” iddialarına açıklama

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürdü. Olayın yankıları sürerken Maduro'ya operasyon öncesi Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına "Öyle bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi.

İddialar doğrulanmıştı

Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberler ABD’li Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulanmıştı.

Graham, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerini kullanmış, Graham’ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump’ın kafasını sallayarak doğrulayıcı bir tavır takınması dikkat çekmişti.

DEM Parti’den gelen görüşme teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’den gelen görüşme teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Teklifin kendisine değil, parti yetkililerine iletildiğini belirten Erdoğan, “Arkadaşlarımıza gelmiş" ifadelerini kullandı.