Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e CHP talimatı: Kritik zirvenin perde arkası netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine dair detaylar netleşmeye devam ediyor. Kritik zirvede Özel’in kaynak bulma önerisi üzerine, Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, bayram sonrası CHP kurmaylarıyla görüşmesi için talimat verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.
Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat verdi
Görüşmenin yankıları sürerken Cumhuriyet'in haberine göre Özgür Özel görüşmede ekonomi ile ilgili yorumlar yapıp kaynak bulma önerisinde bulundu. Detayları aktaran CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat verdiğini aktardı. Buna göre CHP’nin ekonomi kurmayları, bayram sonrası Şimşek’le görüşecek.