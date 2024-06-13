Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e CHP talimatı: Kritik zirvenin perde arkası netleşiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat verdi

Görüşmenin yankıları sürerken Cumhuriyet'in haberine göre Özgür Özel görüşmede ekonomi ile ilgili yorumlar yapıp kaynak bulma önerisinde bulundu. Detayları aktaran CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat verdiğini aktardı. Buna göre CHP’nin ekonomi kurmayları, bayram sonrası Şimşek’le görüşecek.