Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: Bakkal dükkanı bile emanet edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, deprem bölgesiyle ilgili, "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek." dedi.

"İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık." şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili Erdoğan, "Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 yılını değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek." diye konuştu.

Konuşmasında Millet İttifakı'na da sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.