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Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili açıklama

Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi tabi biz yola diğerleriyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisine oy isteyerek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

 

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