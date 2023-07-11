Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine ilişkin, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesine ilişkin, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, "Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

Heyetlerin de katıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İngiltere'den açıklama

Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Sunak'ın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı ve Erdoğan'ı çabalarından ötürü takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, büyüyen ticaret bağları ile güçlü savunma ve güvenlik işbirliğine dayanarak İngiltere-Türkiye ilişkilerinin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamadaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedilerek, "Liderler ayrıca, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı." ifadesi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, liderlerin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının önemi konusunda da mutabık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sunak'ın, yakın temas halinde olmayı kararlaştırdığı da kaydedildi.