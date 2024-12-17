Erdoğan'dan net mesaj: Bölgemizde ne DEAŞ, ne PKK ve türevlerine yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

AB ile temasımızın olduğu yılı geride bırakıyoruz. Hep AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor dedik. İş birliğimizi ilerletebiliriz.

Baas rejimi geride enkaz bıraktı

Leyen’le bir telefon görüşmememiz olmuştu, Suriye’nin istikrarına vurgu yapmıştık. Bugün de katılımcı bir idarenin tesissinde hem fikir olduğumuzu gördük. Baas rejimi geride enkaz bıraktı. 13 yıldır çatışmalardan bitap düşmüş Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye’nin tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı. Uluslararası toplum 13 yıldır yeterli desteği veremedi. Şam büyük elçiliğini 12 buçuk yılın ardından faaliyete geçirdik.

Bölgemizde ne DEAŞ, ne PKK ve türevlerine yer yok

Ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Bölgemizde ne DEAŞ, ne PKK ve türevlerine yer yok. Suriye'de terörün palazlanmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Türkiye kilit ülke konumunda.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına son vermesi gerektiğini de aktardım.

Türkiye ve AB arasında her zamankinden güçlü ilişkiye ihtiyaç var

Türkiye ve AB arasında her zamankinden güçlü ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak bu iradeye sahibiz. AB zirvesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında şunları söyledi:

Kritik dönemde Suriye'ye vereceğiniz destekten bahsettiniz. Bizim de en üst düzey bürokratımız bölgeye dönecek. Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon Euro'ya çıkardık.

Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar zengin de bir ilişki. Ekonomik ilişkimiz çok daha güçlü. 206 milyar dolara ulaştı aramızdaki ticaret. Niyetimiz ileriye taşımak ve güçlendirmek.

Avrupa, Suriye’nin en büyük donörü durumunda. Bu desteği yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız.