Erdoğan'dan Özgür Özel sorusuna yanıt: Tabii ki görüşeceğiz, neden görüşmeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin CHP Genel başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Biz iktidar partisiyiz onlar ana muhalefet partisi. Tabi ki görüşceğiz" dedi.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruyu da "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu ilerliyor" sözleri ile yanıt verdi.