Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Başkent'e günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e yönelik tepkisini, “Başkent’te günlerdir Kerbela’yı yaşıyorlar. Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyorsun, peki şimdi de su bidonuyla çıkmayı göze alabilecek misin? Hesap verecek cesareti yok” sözleriyle dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği, 170 bine yakın mazlumun yaralandığı toplu kıyımın son bulması için gerekeni Türkiye olarak tereddütsüz yapıyoruz. İnsani yardımlardan diplomatik temaslara ticaretin durdurulmasından Filistin Devleti'nin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz.

Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Gayemiz daha fazla masum ölmeden, yıkım yaşanmadan, kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.

Filistin direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek, bölgemizi sıkıştığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz. Ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdikleri halde halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar muhakkak olacaktır. Nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır.

(İsrail-Hamas) Ateşkes ve adil barış taraflar için en makul tercihtir. Şarm El-Şeyh'teki görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz.

Özgür Özel'e sert tepki

Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.

Özgür Özel, çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar.

Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar.

"Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık"

Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız.

Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir. Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz. Hiçbirimiz düşman değiliz, millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir.

CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız.

Fotoğraf tepkisi

(Meclis açılışında genel başkanlarla) Fotoğrafa tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış halidir.

"Türkler, Kürtler ve Araplar olarak istikbali birlikte inşa edeceğiz"

Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz. Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz.

Terörsüz Türkiye mesajı

Erdoğan, "Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.