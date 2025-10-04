  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan paylaşım: Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, yapıcı ve önemli bir adım
Takip Et

Erdoğan'dan paylaşım: Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, yapıcı ve önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan paylaşım: Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, yapıcı ve önemli bir adım
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Gündem
PTT ile HGS adı ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturup SMS göndermişler! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Yakalandılar' (Video)
PTT ile HGS adı ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturup SMS göndermişler: Yakalandılar
Bu tesiste para geçmiyor! Çorbadan kahvaltıya her şey ücretsiz
Bu tesiste para geçmiyor! Çorbadan kahvaltıya her şey ücretsiz
Süreçte son durum ne? Terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Ayşe Barım'ın tedavisi devam ediyor! Tutukluluk kararına itiraz edildi
Ayşe Barım'ın tedavisi devam ediyor! Tutukluluk kararına itiraz edildi
Çocukları Koruma Kanunu’na yeni madde eklenecek: Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıka kaydı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kütahya güne depremle uyandı