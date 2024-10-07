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Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.

Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir.

Mekânı cennet olsun" dedi.

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