Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya net mesaj: Sivil gemileri hedef almak kimseye fayda sağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 600 binden fazla Suriyelinin Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olduğunu ve milyonlarca Suriyelinin de ülkesini terk ettiğini söyledi.

Erdoğan “Aynı şekilde Gazze'de 70 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz öldürüldü. On binlerce çocuk soykırımın canlı tanığı oldu. Uluslararası toplumların çoğu bugün cansız, duyarsız, hareketsiz ve işlevsiz vaziyettedir.” dedi.

“Hiroşima'ya atılandan 14 kat fazla bombayla Gazze'yi yerle bir ettiler.” diyen Cumhurbaşkanı "Nasıl işleyen, adaletsizliği engelleyen bir uluslararası sistemden bahsedebiliriz. Önceliğimiz ateşkesin kalıcı olması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılmasıdır. Gazze’nin inşasına da bir an önce başlanmalıdır." ifadesini kullandı.

“10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için de gerekli telkinlerde bulunuyoruz"

580 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyleyen Erdoğan, “İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından bölünmesinden kimin çıkar sağlayacağı açıktır. Ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için de gerekli telkinlerde bulunuyoruz.” diye konuştu.

"Sivil gemiler hedef alınmamalı"

“Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında her iki ülkeyi üç defa bir araya getirdik.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Süreci neticesinde insani alanda elde edilen kazanımların Türk diplomasisi için kayda değer bir başarı teşkil ettiğini söyledi.

Erdoğan "İstanbul sürecinin yanı sıra Ukrayna savaşı çerçevesinde bugüne kadar Karadeniz tahıl girişimi ve esir tutuklu değişimi gibi pek çok inisiyatife öncülük ederek insani sahada somut sonuçlara ulaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yaşanan gemi saldırılarıyla ilgili ise “Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mani olduk. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz.” diye konuştu.

“Dünya çok kutululuğa gidiyor”

Erdoğan, son yıllarda teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle ana aktörü devlet olan uluslararası ilişkilerin çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldiğini söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti:

“-Sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, uluslararası medya ve yatırımcılar gibi yeni oyuncular geleneksel diplomasiye, dijital dinamik ve kontrolü gittikçe zorlaşan bir zemine taşıdı. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığı görüyoruz.

-Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar daha fazla gündemde yer alıyor. Hepsi ayrı ayrı önemdedir. Fakat burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, küresel eşitsizliği, savaşları, çatışmaları, istikrarsızlıkları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

-Haksız da olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen mevcut düzen, on yıllar boyunca istikrarsızlık üretti, kriz üretti, adaletsizlik üretti.”

“Eksen kayması söz konusu değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilere ise “Ne eksen kayması, ne rota değişimi ne de köklerden kopma. Dış siyasetimizde bunların hiçbirisi söz konusu değildir ve olamaz. Dünyanın her köşesiyle işbirliği çabasındayız” sözleriyle yanıt verdi.