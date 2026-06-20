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Erdoğan'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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