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Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonucu Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun’un şehit oldu. Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Nisan 2025 tarihinde Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun’un şehit olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük… Vatan size minnettardır. 29 Nisan 2025 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma İstihkam Astsubay İkinci Kademeli Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.”

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