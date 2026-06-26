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Erdoğan’dan Şehit Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan’dan Şehit Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlandı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine helikopterle havadan sıhhi tahliyesi gerçekleştirilen Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kenan Şahin, 24 Haziran 2026 tarihinde şehit oldu.

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