Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehadetinin 11. yıl dönümünde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı.
Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 11'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2026