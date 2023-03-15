Erdoğan'dan sel açıklaması: Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir.

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek, aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Öyle yerler vardı ki yüzlerce personelin birlikte çalışması gerekiyordu. Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde haklıdır.

4 şehirde okulların açılması için hazırlık

- (Deprem bölgesi) Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz.

- (Deprem bölgesi) Hasar tespit çalışmalarında sona gelinmek üzere. Önümüzdeki 1 yıl sonunda 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

- Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşan, sadece konuşan, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız.

Millet İttifakı'na tepki

- (Millet İttifakı'na) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız.

- (Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı.

- Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi.

- (Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları) Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir.

- (Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum.

İttifak çalışmaları

- Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız.

- Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor.