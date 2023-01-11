Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Dönüşler daha da artacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür." dedi.

Erdoğan, Suriye ile ilgili, "Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür." diye konuştu.

Erdoğan, sığınmacıların dönüşü konusunda, "Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayriinsani, gayri İslami buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimiz verecektir." dedi.