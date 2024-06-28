Erdoğan'dan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili talimat: 'Uyutma'ya alternatif çözüm aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, “sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi” de masadaydı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı MYK üyelerinin “uyutma” yöntemine itiraz ettiği ve bunun yerine “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyeler ve sorumlularının para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı. Sağlıklı ve uysal hayvanların sahiplendirilmesi, saldırgan cinslerin ise sahiplendirilmesi yerine uzun süreli barınaklara alınması tartışıldı.

Düzce ve Konya'daki belediyelerin faaliyetleri örnek gösterildi

Barınak konusuyla ilgili belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayvanseverlerin de devreye sokulabileceği değerlendirildi. Toplantıda Düzce ve Konya Belediyelerinin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken, Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi.

AK Parti kurmayları rahatsız: AK Parti, seçimlere giderken ‘hayvan katleden parti’ olarak anılacak

Bazı AK Parti kurmayları toplantıda muhtemel düzenlemenin siyasi sonuçlarına işaret ederek, “Yerel yönetimlere ‘sahipsiz hayvanları uyutun’ dediğimizde muhalefetin elindeki belediyeler ‘Hükümet istedi biz yaptık’ diyecekler. AK Parti, seçimlere giderken ‘hayvan katleden parti’ olarak anılacak. Bu doğru değil. Uyutmaya alternatif modeller mutlaka çalışılmalı” görüşünü dile getirdi. Kurmaylar, yalnızca kuduz, köpek kisti gibi hastalıklı durumda olan ve insanlara doğrudan zarar verme tehlikesi bulunan hayvanlara, devletin vasi rolünü üstlenerek ötanazi uygulamasını önerdi.

Erdoğan ‘uyutma’ya mesafeli

“Uyutma” alternatifine başından beri mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın, sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve bunun belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği iddia edildi.