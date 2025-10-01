Erdoğan'dan soru soran gazeteciye: Ne kadar merakta, ben senin kadar meraklı değilim

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenleniyor.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Trump'ın F-35 konusunda ne söylediğini sordu

Yazıcıoğlu, Erdoğan'a "Efendim, merak ettiğimiz bir konu var. Amerika ziyaretiniz çok konuşuldu. Özellikle de Başkan Trump'ın bu F-35 konusunda söylediği cümleyi çok merak ettik. Dedi ki, "Benimle bir istediğim var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan" dedi. F-35 Türk savunma sanayii açısından. O konuyu meraktayız, efendim. Bir diyeceğiniz olur mu F-35'ler..." sorusunu yöneltti.

"Ben senin kadar merakta değilim"

Erdoğan ise "Ne kadar da merakta. Ne kadar da merakta. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, "Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz." Bu kadar." yanıtını verdi.