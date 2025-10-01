  1. Ekonomim
  Erdoğan'dan soru soran gazeteciye: Ne kadar merakta, ben senin kadar meraklı değilim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'na "Ne kadar merakta, ben senin kadar meraklı değilim" dedi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, Meclis tören salonunda resepsiyon düzenleniyor. 

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Trump'ın F-35 konusunda ne söylediğini sordu

Yazıcıoğlu, Erdoğan'a "Efendim, merak ettiğimiz bir konu var. Amerika ziyaretiniz çok konuşuldu. Özellikle de Başkan Trump'ın bu F-35 konusunda söylediği cümleyi çok merak ettik. Dedi ki, "Benimle bir istediğim var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan" dedi. F-35 Türk savunma sanayii açısından. O konuyu meraktayız, efendim. Bir diyeceğiniz olur mu F-35'ler..." sorusunu yöneltti. 

"Ben senin kadar merakta değilim"

Erdoğan ise "Ne kadar da merakta. Ne kadar da merakta. Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, "Parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz." Bu kadar." yanıtını verdi. 

