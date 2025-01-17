Erdoğan'dan sosyal konut seferberliği talimatı:Öncelik sabit gelirli, gençler ve evlenecek çiftlerin

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını gündeme getirdi. Taleplerin üzerine Erdoğan’ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağını açıkladığı öğrenildi.

Öncelik sabit gelirli, gençler ve yeni evlenecek çiftlerin olacak

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirtti.

Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

Sanal kumar da konuşuldu

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri “Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.

Erdoğan’ın sorunun çözümü için talimat verdiği öğrenildi.

Vekiller şikayetçi: İstifa edeni neden kabul ediyoruz?

Toplantıda bazı milletvekillerinin ‘31 Mart’ta istifa eden yerel yöneticileri neden geri kabul ediyoruz’ dediği öğrenildi. Bu durumdan rahatsızlık duyan vekiller “Bu isimleri neden affediyoruz? Seçimlerde bize karşı çalıştılar. ‘Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister’ zihniyeti hâkim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz” diye konuştu.

Erdoğan’ın konu hakkında yorum yapmadığı öğrenildi.

Bazı kadın milletvekillerinin ise yerel yönetimlerde, bürokraside ve hayatın diğer alanlarında kadın temsiliyetinin artırılmasına yönelik Erdoğan’a taleplerini ilettiği ortaya çıktı.