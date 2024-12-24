Erdoğan'dan Suriyeliler için talimat: Her aileden bir kişiye giriş-çıkış hakkı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın öncülüğündeki grupların başkent Şam’ı ele geçirerek Beşar Esad’ı devirmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Türkiye’deki Suriyelilerin durumu ise belirsizliğini korurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Suriyeli sığınmacılara yönelik her aileye 3 giriş-çıkış hakkı verileceğini duyurdu.

Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle;

"2 kapı yetkilendiriyoruz. Bu 2 kapıdan öncü gidecekler gidip dönebilecek. Her aileden 1 birey temmuz ayına kadar 3 kez giriş çıkış yapabilecek. Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık.

"Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli.

"Evlerinde ne varsa hepsini götürsünler"

"Gönüllü dönüşle ilgili 'giderken yanımızda neler götürelim' sorusu var. Ev eşyalarını götürebilecekler mi, bunun için "evlerinde ne varsa hepsini götürsünler" dedik. Çünkü orada imkanları yok. Çekçekler ile ülkemize giriş yapmışlardı... 200 binin biraz üzerinde aracı olan var. Bunları da oraya götürebilsinler dedik. 'Ben bu aracı artık sadece Suriye'de kullanacağım' diye kayıt oluşturuyor."