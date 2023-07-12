Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Çözüm odaklı çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok." dedi.

Erdoğan, "Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tahıl koridoru

Tahıl koridoru ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyelik süreci

"İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM İnsan Hakları Konseyinde Kur'an'ı yakma eylemini kınama tasarısı) Tasarıya ret oyu veren ülkeler, özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmeli" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ABD'den F16 alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'nin ABD'den F16 alımı) Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum." ifadesini kullandı.