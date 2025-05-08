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Erdoğan'dan tepki geldi, MHP harekete geçti: Sokak röportajları için yeni gelişme

MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarının kontrol altına alınması ve sadece yetkilendirilmiş kişilerce yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan tepki geldi, MHP harekete geçti: Sokak röportajları için yeni gelişme
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce sokak röportajlarına tepki göstererek, "Eline mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir" demişti.

MHP'den kanun teklifi geldi

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP harekete geçti. 

MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin sokak röportajlarının kontrol altına alınması ve sadece yetkilendirilmiş kişilerce yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP'li Özdemir'in paylaşımı şöyle oldu:

"Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır.

Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."

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