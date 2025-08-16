  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Takip Et

Erdoğan'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alaska'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen Ukrayna savaşının konuşulduğu buluşmayı değerlendirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." dedi.

Gündem
Mansur Yavaş'tan 'AK Parti'ye geçecek' iddiasına yanıt
Mansur Yavaş'tan 'AK Parti'ye geçecek' iddiasına yanıt
Ağıralioğlu'ndan Bahçeli'ye: Öcalan’a gösterdiğin nezaketi kendi arkadaşlarına gösterseydin, yüz defa alırdık devleti
Ağıralioğlu'ndan Bahçeli'ye: Öcalan’a gösterdiğin nezaketi kendi arkadaşlarına gösterseydin, yüz def
Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!
Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!
İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı
İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı
Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!
Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!