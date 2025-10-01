Erdoğan'dan Trump'a: F-35 için para verdiğimizi hatırlattım

Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...