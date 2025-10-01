Erdoğan'dan Trump'a: F-35 için para verdiğimizi hatırlattım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, -35 savaş uçakları ile ilgili yaptığı açıklamada "Trump'a F-35 için para verdiğimizi hatırlattım ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.
Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...