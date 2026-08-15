Erdoğan'dan Trump'a F-35 mesajı: Bir söz aldık ve tutmasını bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar basınına verdiği mülakatta Türkiye'nin dış politika gündemindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler, Mekke Anlaşması, Gazze'deki durum ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin yanı sıra ABD'den F-35 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin de açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'ye ziyaret planlıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteğinin devam edeceğini ifade ederken, bölgedeki Kürtlerle bağların da güçlendirileceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, Suriye ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak." dedi.

Mekke Anlaşması için dikkat çeken değerlendirme

Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın bölgesel ve uluslararası açıdan önemli bir mesaj verdiğini belirtti.

Mekke Anlaşması'nın imzacı ülkelerden birinin dış saldırıya maruz kalması durumunda ortak adımlar atılmasını öngördüğünü ifade eden Erdoğan, anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin de katılımına imkan tanıdığını söyledi.

Erdoğan, "Mekke Anlaşması dünyaya önemli bir mesaj gönderdi. Mekke Anlaşması, imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa, birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma, diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını ve bölgeye destek olmak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Hamas'ın üzerine düşen taahhütleri samimi şekilde yerine getirdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü ifade etti.

Avrupa Birliği ile ilişkilere ve Türkiye'nin üyelik sürecine de değinen Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeye istekli görünmediğini söyledi.

Erdoğan, "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı." ifadelerini kullandı.