  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki: Büyük tehdit oluşturur
Takip Et

Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki: Büyük tehdit oluşturur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi ele geçireceğini ve Filistinlileri yerinden edecek açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump’a sert yanıt verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki: Büyük tehdit oluşturur
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki bir çok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını vurgulayan Erdoğan, elindeki silahlar ve bombalarla mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğini belirtti.

"Böyle bir şeye cürret etmek dünya barışı için tehdittir"

Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir." diye konuştu.

Bu yanlışlardan dönülmesini temenni ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de çalışacağız." dedi.

14 Şubat 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Mahremiyet, İnsanı Saygın Kılar”14 Şubat 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Mahremiyet, İnsanı Saygın Kılar”Aktüel

 

Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!Dünya

 

Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan dijital güvenlik uyarısı: Maskeli hesaplara dikkat!
İletişim Başkanlığı'ndan dijital güvenlik uyarısı: Maskeli hesaplara dikkat!
Sigara denetimlerinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz
Sigara denetimlerinde yeni dönem! Bakan Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz
AK Parti’den TÜSİAD Başkanı Turan’a: Kendisini siyaset üstünde gören girişimlere izin vermeyiz
Kendisini siyaset üstünde gören girişimlere izin vermeyiz
AK Parti iddiası gündeme gelmişti! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama
AK Parti iddiası gündeme gelmişti! Meral Akşener cephesinden ilk açıklama
Marmaris'te motoryatta yangın: Ekipler müdahale ediyor
Marmaris'te motoryatta yangın: Ekipler müdahale ediyor
"Kent uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi hakkında tutuklama talebi
"Kent uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi hakkında tutuklama talebi