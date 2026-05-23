Erdoğan'dan Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.