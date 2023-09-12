Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu’nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür.

- İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz.

- Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim.

- (Yeni anayasa ) Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz. Bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buna hazırız.

- (Libya'daki sel) Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.

- İlk etapta üç kargo uçağımız, yardımlarla Libya’ya intikal etti. Amacımız, Libya’nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır.

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