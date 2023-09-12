Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çağrısı
Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi’nde düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumu’nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür.
- İnsanı önceleyen, milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan, toplumun gerisinde kalan değil, topluma dinamizm katan bir anayasa hedefliyoruz.
- Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim.
- (Yeni anayasa ) Parlamentodaki tüm gruplarla konuşacak, görüşeceğiz. Bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buna hazırız.
- (Libya'daki sel) Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.
- İlk etapta üç kargo uçağımız, yardımlarla Libya’ya intikal etti. Amacımız, Libya’nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır.
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