Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'nci yılı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bugünlerde ülkemizin büyümesi için çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Anadolu topraklarındaki son devletimizin ilk asrını geride bıraktık. Cumhuriyetimizin kurulması, büyümesi ve gelişmesi için gayret gösteren herkesi şükranla anıyorum.

* Dillerinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i düşürmeyenlerin geçtiğimiz bir asırda neler kazandırdığı ve neler kaybettirdiği milletimizin hafızasındadır. Sağa sola savuruluyorlar.

* Türkiye, dün 'Gardırop Atatürkçüleri', bugün de 'Sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir. Bu mirasyediler dün olduğu gibi bugün de sağa sola saldırıyor. Herkesin dümen suyuna girmenin şemsiyesi yapacak kadar kontrolü kaybetmiş durumdalar.

* Bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu yaşanıyor. Filistin'in masum çocuk ve kadınlarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden uyanacakları günler yakındır. Nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar.

* Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız. Refahı aşınan dar ve orta gelirli kesimlerin kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur.

* Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir. Türkiye'de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir.

* Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir.

Yüksek yargıda kriz

* Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır.

* Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız.

* Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız.

* Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız.

* Anayasa, 'devlet başkanı' sıfatıyla bize 'devlet organlarının uyumlu çalışmasını temin' görevi vermektedir.Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız.