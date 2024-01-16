Erdoğan’dan yeni sınır ötesi operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada terör operasyonlarının devam edeceği mesajını verdi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerleri anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugünkü kabine toplantımızda diğer konuların yanı sıra son dönemde artan terör saldırılarını da tüm yönleriyle ele aldık. Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir.

Kimi zaman tetikçiliklerini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir.

Türkiye, bölücü ele başlarını kendilerini güvenli hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemizin önünü kesmeye yönelik girişimier artmıştır. Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır. Irak ve Suriye'de gerçeklen sınır ötesi harekatlar sayesinde bu durumun inat ve ısrarla sürdürüldüğünü biliyoruz.

Karşımızdaki tablo açıktır. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi terörle mücadeleyi sınırları içinde, şehirlerinin sokaklarında verecektir. Ülkemizin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmasına müsade edemeyiz.

Operasyonların daraltılması gündemimizde yok

Sınır ötesi operasyonlarla sadece ülkemizin güney sınırlarını güvenlik altına almadık. Ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok. Gündemimizde nasıl genişletileceği var. Yarım kalan işlerin ne zaman tamamlanacağıdır.

Teröristan kurma planları masada oldukça hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karşını güvenli hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Aynı şekilde Suriye’de sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız.

Kimse bizden farklı bahanelerle bölücü alçakların semirtilmesine seyiri kalmamızı bekleyemez. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yapacağımız yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının hesaplarını misliyle sormakla kalmayacağız. Geleceğimizi de güvence altına alacağız."