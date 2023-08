Erdoğan'dan yıl sonu mesajı: Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız

Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, gerçekleşen toplantının siyasi mücadele açısında son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirtti.

14 Ağustos tarihinde AK Parti'nin 22 kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “İnşallah toplantımızın hemen akabinde ATO'ya geçerek partimizin yirmi ikinci yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle hem yirmi iki yıllık zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak, hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğimize yön vereceğiz. Halka hizmeti, Hakk'a hizmet gören görevine, işine, bulunduğu makama, bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz.” diye konuştu.

'Yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik.’ diyen Erdoğan, “Milletimizin takdir ve teveccühüyle bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki bir buçuk sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa, sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur. Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası irapta mani olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini, altın tepside sunan hepsinin toplam oyu yüzde bir bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyorum. Eminim bizim gibi milletimizde sürekli hesap uzmanıyım diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamd ediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabb'imize hamd milletimize de teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, “Bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki aylar boyu boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pelsinvanyadaki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı. Amerika'daki hamburgercide 8 boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri dahi açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansımıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız? Niçin yıprattınız? Niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

“Onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını bırakıp onur bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığına artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana, daha da zorlaştırmakta. Mesuliyetimizi daha fazla artırmaktadır.”

“Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz“

6 Şubat depremlerinin yaralarını kısa sürede sarılması hükümetin asli gündemini oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, "Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımızın maddi kaybını telafi edinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Az önce girişte kadın kolları başkanlarımızdan bir tanesiyle tanıştım. Eşini ve yavrusunu bu felakette kaybetmişti. Öyle çok kayıplarımız var. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri onlarla buluştursun. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bin bin konutu ilk bir sene içinde tamamlayıp Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Enflasyon açıklaması

"Enflasyonun, insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz.” diyen Erdoğan, “Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen aç gözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu döndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına, meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz.” diye konuştu.

‘Türkiye'yle ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken diğer taraftan partimiz için de seçim sonuçlarıyla ilgili muhasebemizi yapıyoruz’ diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz. Vatandaşlarımıza mesajlarımızı yeterince ulaştırmadığımız bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaşıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmak, değerli arkadaşlar, boynumuzun borcudur. Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz millete hesap verilir. milleti suçlamak yerine kabahati milleti aramak, AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır. Bugüne kadar asla böyle bir yanlışa bizler düşmedik, inşallah bundan sonra da düşmeyeceğiz. Milletimizle gönül bağımızı güçlendirmeye bakacağız. Gençlerimizin ruh dünyalarına girmenin gayretinde olacağız. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşarak anlamaya çalışacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan asla ve asla olmayacağız. Şehirlerine hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar, sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler. Milletin ferasetini hafife alanların, milli iradeye affedersiniz kutu kolla muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın seçmene karşı aynı kibirli, aynı nobran, aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsinler. Biz eser ve hizmet siyasetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Saygıda, hürmette, hizmette kusur etmeden şehirlerimiz için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde yapacağımız büyük kongremizin hazırlıklarını işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Yepyeni bir heyecanla milletimizin huzuruna çıkacağımız kongremizi inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz. Son 22 yıldır olduğu gibi gençlerimizin dinamizmini Emektarımızın engin tecrübesiyle harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."