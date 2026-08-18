Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS yerleştirme sonuçları sonrası gençlere tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 18, 2026
Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum.