Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS yerleştirme sonuçları sonrası gençlere tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.