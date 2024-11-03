  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan’dan yoğun diplomasi maratonu: Kritik temaslarda bulunacak
Takip Et

Erdoğan’dan yoğun diplomasi maratonu: Kritik temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği kasım ayında da sürecek. Erdoğan, kardeş ülke Azerbaycan’dan başlayarak G-20 Zirvesi için gideceği Brezilya da dahil olmak üzere farklı kıtalar arasında temaslarını sürdürecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan’dan yoğun diplomasi maratonu: Kritik temaslarda bulunacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik diplomasi temasları başlıyor. Erdoğan, 5-6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a hareket edecek.

Zirvede masaya yatırılacak konular

Zi̇rveye Türk di̇li̇ konuşan ülkeleri̇n li̇derleri̇ katılım gösterecek. Zi̇rvede “Türk dünyasının güçlendi̇ri̇lmesi̇: ekonomi̇k entegrasyon, sürdürülebi̇li̇r kalkınma, di̇ji̇tal gelecek ve herkes i̇çi̇n güvenli̇k" temasına odaklanılacak.

İkili ilişkiler ele alınacak

Erdoğan'ın Bi̇şkek zi̇yareti̇ sırasında Kırgız hastaların Türki̇ye’de tedavi̇ edi̇lmesi̇ konusunun da özel olarak ele alınacağı beli̇rti̇li̇yor. Erdoğan'ın sonraki̇ durağı Macari̇stan olacak. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleşti̇ri̇len zi̇yarette i̇ki̇li̇ i̇li̇şki̇ler ele alınacak.

Erdoğan sonrasında kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti̇ Bakü'de düzenlenecek Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Zi̇rvesi̇ COP27'ye katılacak. Konferansta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'in eşi̇ Emi̇ne Erdoğan'in hi̇mayesi̇nde yürütülen “Sıfır atık projesi̇" dâhi̇li̇nde bazı etki̇nli̇kler de düzenlenecek.

Erdoğan, 18 i̇le 19 Kasım’da i̇se Brezi̇lya’da G20 Zi̇rvesi̇’ne katılacak. Teması “Adi̇l bi̇r dünya ve sürdürülebi̇li̇r bi̇r gezegen i̇nşa etmek” olarak beli̇rlenen zi̇rve marjında Erdoğan'ın dünya li̇derleri̇yle bi̇r araya gelmesi̇ bekleni̇yor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyorMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyorŞehirler

 

Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştıBatı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştıEkonomik Veriler

 

 

 

Gündem
Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
Küresel Şehirler Endeksi açıklandı: İstanbul yükselişte
Küresel Şehirler Endeksi açıklandı: İstanbul yükselişte
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı
Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı