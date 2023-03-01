Erdoğan’dan Yunanistan’a 'geçmiş olsun' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti; yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.
Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.