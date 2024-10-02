Erdoğan’ı ayakta karşılama kararı CHP’yi böldü

Canan Sakarya

Meclis’in yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap ettiği konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanının yapacağı konuşma öncesinde CHP Grup yönetimi tarafından milletvekillerine gönderilen mesajda milletvekillerinden Cumhurbaşkanının Genel Kurul salonuna geldiğinde alkışlamadan ayağa kalkmaları istendi. Bugüne kadar Cumhurbaşkanını oturarak karşılayan CHP’de ayağa kalkma kararı, bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Erdoğan’ı ayakta karşılamak istemeyen bazı CHP milletvekilleri Genel Kurul oturumuna katılmadı. Genel Kurul’a katılmayan milletvekillerinin sayısının 50’yi bulurken, bazı milletvekillerinin ise Genel Kurul salonuna girerek ayağa kalkmadığı gözlendi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşması sırasında “Meclis Anayasa’yı ihlal ediyor” yazılı döviz kaldırması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, oturumun ardından Meclisten ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine “Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söyledik. Biz cumhurbaşkanını, devletin başını, anayasaya göre 1 Ekim'de Meclis'i açmakla görevli kişiyi makama saygısızlık yapmadan karşıladık bunda şaşırılacak bir şey yok” dedi. Bazı milletvekillerini oturuma katılmamasına ilişkin soru üzerine “Herkes girecek ayağa kalkacak diye bir zorlamamız olmadı” yanıtını verdi.

Meclis açılış oturumu öncesinde grup toplantısında Sinan Ateş davası nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sert bir dille eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Genel Kurul salonuna geldiğinde Bahçeli ile de tokalaşması dikkat çekti.

TBMM’de tıbbi müdahaleler ‘acil durum butonu’ ile hızlanacak

29 Temmuz’da tatile giren Meclis iki aylık aranın ardından yeniden çalışmalarına başladı. 28. Dönem üçüncü yasama yılı başlamadan günler önce her yıl olduğu gibi temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı elektronik oylama, yoklama ve seslendirme sistemleri test edildi. Ancak, bu dönem diğer yıllardan farklı olarak yeni bir adım daha atıldı. Meclis Genel Kurulu’nda başkanlık divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için ‘acil durum butonu ‘ yerleştirildi. Başkanlık Divanın oturduğu bölüme yerleştirilen acil durum butonu Meclis Genel Kurulu’nda acil durumlarda kullanılacak. Bileşimi yöneten Meclis başkanvekilinin butona basması durumunda sağlık ekibi Meclis Genel Kurul salonuna yaklaşık bir dakika içerisinde ulaşacak.