Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya yanıt: Yok hükmünde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyanu'nun sözlerine yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir” ifadelerini kullandı.