Erdoğan'ı protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İmamoğlu'ndan tepki: Neden korkuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım'da TRT World Forum’daki konuşma yaptığı sırada bir grup, Türkiye'nin İsrail’le ticarete devam ettiğini iddiasıyla protesto düzenlemişti. Erdoğan'ın "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diye yanıt verdiği kişi korumalar tarafından yaka paça dışarı atılmıştı.

9 kişi tutuklandı

"Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem yapılan kişiler hakkında mahkeme, tutuklama kararı vermişti.

İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımla tutuklamalara tepki gösterdi "Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar" diyen İmamoğlu, "Peki sizin korkunuz nedir?" diye sordu.

"Neden korkuyorsunuz?"

İmamoğlu'nun paylaşımında "Filistin’de yaşanan zulme tepkisini gösteren 9 gencimiz maalesef tutuklandı. Cumhurbaşkanı’na İsrail’le yapılan ticaretle ilgili eleştiride bulunan, ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir. Bu neyin tahammülsüzlüğüdür? Neden korkuyorsunuz? Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar. Peki sizin korkunuz nedir?" dedi.